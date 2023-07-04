زوجة الشهيد عدنان تشيد ببسالة المقاومة بجنين وتدعو لإعلان النفير نصرة للمخيم

أشادت زوجة الشهيد القائد خضر عدنان، اليوم الثلاثاء 4/7/2023، بأهالي مخيم جنين بالضفة المحتلة الذين يتعرضون لعدوان صهيوني غاشم، داعيةً الأهالي وأبناء شعبنا بفك الإضراب، والتواجد في كل الشوارع والحارات حتى لا يترك أهل المخيم ولا يستفرد الاحتلال بهم.

وقالت عدنان في كلمة باسم عوائل الشهداء إلى أهالي مخيم جنين:" لطالما كان مخيم جنين شعلة من الغضب والانتفاضة في وجه الاحتلال، ولذلك يسعى العدو لتدمير هذه المنطقة المشتعلة، وكلنا فخر واعتزاز بجنين وكتيبتها التي تمثل نموذجاً مشرفاً لكل المقاومين وتتصدى للعدو بكل عنفوان وقوة.

وأضافت :" فلسطين لنا من بحرها إلى نهرها رغم الاقتحام وسفك الدماء، وإن هؤلاء الشباب المقاتلين هم امتداد لاَبائهم الذين سطروا ملحمة جنين في بداية انتفاضة الأقصى، ويمثلون عنوان فخر لشعبنا. "

وطالبت عدنان، الجميع بإعلان حالة النفير والغضب، حتى تصل الرسالة للمحتل أن شعبنا لن يترك مخيم جنين يواجه العدوان وحده، لأن كسر جنين سوف ينعكس على روح المقاومة وتفتح شهية الانتقام لكل فلسطيني، وعلينا أن ننهض جميعاً حتى لا نقتل فرادى.

وأكدت أن الاحتلال يحاول استهداف الحاضنة الشعبية والجماهيرية للمقاومة من عوائل الشهداء والأسرى الذي يقومون بحماية وإيواء المجاهدين، وإن صمود الأهالي وتشكيل حصن للمقاومين سوف يفشل العدوان الغاشم.