سعر غرام الذهب في سوريا عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية اليوم الأربعاء 5-7-2023

سعر الذهب في سوريا عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية اليوم الأربعاء 5-7-2023 ، وقام فريق فلسطين اليوم الاخباري في كتابة هذه المقالة التي من خلالها تتعرفون على جميع التفاصيل الخاصة بهذه الأسعار الجديدة في التعاملات الفورية حيث تختلف هذه الأسعار كل اربع وعشرين ساعة وبعد هذه المقدمة يترتب على كل شخص من بعد الآن المواصلة في قراءة ما يلي .

سعر الذهب في سوريا اليوم الأربعاء 5-7-2023

وبعد هذه المقدمة سوف تتعرفون على السعر الجديد الخاص بهذا المعدن ( الذهب ) ويترتب عليكم فيما بعد ذلك من الاستمرار بمتابعة ما يلي .

ولقد وضعنا لكم في هذه الفقرة الأسعار الجديدة ، حيث جاءت على النحو الآتي: أولا: سعر الذهب في دمشق اليوم عيار 21 ، شراء: 499,000، ومبيع: 504,000 ووصل في الإغلاق السابق عند : 504,000 ليرة.

ثانيا: سعر الذهب في حلب عيار 21 اليوم ، شراء: 507,000 ، مبيع: 512,000 كما ووصل في الإغلاق السابق عند: 512,000 ليرة .

ثالثا: سعر الذهب في ادلب عيار 21 اليوم ، شراء: 496,000 ، مبيع: 499,000 ، ووصل في الإغلاق السابق عند ، 498,000 ليرة .

رابعا: سعر الذهب في الحسكة عيار 21 اليوم ، شراء: 499,000 ، مبيع: 501,000 ، ووصل في الإغلاق السابق عند: 501,000 ليرة.

ونريد ان ننوه إلى هذه الاسعار تختلف من محال لآخر باختلاف نسبي.

سعر الذهب اليوم في سوريا

سعر الذهب في سوريا اليوم عيار 21

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي :

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

سعر عيار 24 بيع 565,714 شراء 564,571 ليرة .

سعر عيار 22 بيع 518,571 شراء 517,524 ليرة .

سعر عيار 21 وصل عند مستوى بيع 495,000 وشراء 494,000 ليرة .

سعر عيار 18 وصل عند مستوى بيع 424,286 وشراء 423,429 ليرة .

سعر عيار 14 وصل عند مستوى بيع 330,000 وشراء 329,333 ليرة .

سعر عيار 12 وصل عند مستوى بيع 282,857 وشراء 282,286 ليرة .

سعر الاونصة وصل عند مستوى بيع 17,593,714 وشراء 17,558,171 ليرة .

سعر الجنيه الذهب وصل عند مستوى بيع 3,960,000 وشراء 3,952,000 ليرة .

سعر الكيلو وصل عند مستوى بيع 565,714,286 وشراء 564,571,429 ليرة .

وفي نهاية المقالة التي حرص فريق الموقع على نشر تفاصيل سعر الذهب في سوريا عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية اليوم الأربعاء 5-7-2023 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .