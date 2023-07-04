إصابات بينهم أربع نساء خلال مواجهات مع الاحتلال في الخليل

أصيب عدد من المواطنين بجروح، مساء اليوم الثلاثاء 4/7/2023، بينهم أربع نساء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي في عدة أماكن في محافظة الخليل، بالضفة المحتلة.

وذكر شهود عيان، أن مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة بيت أمر شمال الخليل، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى الى اصابة شابين بالرصاص الحي تم نقلهما إلى احد المستشفيات لتلقي العلاج، وصفت إصابتهما بالمتوسطة، هذا وأطلق مستوطن الرصاص الحي باتجاه منازل المواطنين، ولم يبلغ عن إصابات.

وفي مخيم العروب اصيب شابان برصاص قوات الاحتلال والعشرات بحالات الاختناق، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم عقب مسيرة جماهيرية شارك فيها عدد كبير من اهالي المخيم دعما واسنادا لاهلنا في جنين.

كما أصيبت اربعة نساء بجروح جراء صدم مركبتهن من قبل آلية لجيش الاحتلال خلال مواجهات اندلعت على المدخل الشمالي لبلدة يطا جنوب الخليل، وقد منعت قوات الاحتلال الطواقم الطبية الفلسطينية من الوصول الى المصابين، وتم نقلهم بواسطة إسعاف الاحتلال.

وفي ذات السياق اغلقت قوات الاحتلال البوابة الحديدية المقامة على مدخل بيت عنون شمال شرق الخليل، ومنعت تنقل المواطنين، واندلع على اثر ذلك مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال.