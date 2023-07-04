هتافات داعمة لكتيبة جنين التابعة لسرايا القدس وسط مدينة رام الله

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:33 م
04 يوليو 2023
هدم عائلة جرار في جنين (11)
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