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تفاصيل الخبر
هتافات داعمة لكتيبة جنين التابعة لسرايا القدس وسط مدينة رام الله
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:33 م
04 يوليو 2023
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