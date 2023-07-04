قائد ميداني في سرايا القدس: فجرنا آلية قتلت جنوداً والمقاومة بخير

أكد قائد ميداني في سرايا القدس بمخيم جنين ، اليوم الثلاثاء 4/7/2023، أن المقاتلين نفذوا تفجيراً استهدف آليات الاحتلال "الإسرائيلي"، حيث دمرت إحدى العبوات بشكل مباشر آلية نتج عنها قتلى وإصابات محققة في صفوف الجنود.

وأوضح القائد الميداني،في تصريح خاص لقناة الميادين الفضائية، أن حجم الاشتباكات وضراوتها خلال اليوم الثاني كان عنيفاً ومباشراً وتخلله تفجير عبوات جديدة منها عبوات جانبية شديدة التفجير.

وقال :" مجموعاتنا أطلقت النار ومنعت تقدم جنود الاحتلال وحققت إصابات دقيقة في صفوف جنود العدو"

وحول أنباء الانسحاب من جنين أضاف القائد الميداني:" لا نتعامل مع أخبار الانسحاب" داعياً المقاومين للحذر وعدم الانتشار ومتابعة تعليمات قيادة كتيبة جنين، ولا تزال مجموعاتنا تخوض مواجهة ، والانسحاب الذي يتحدث عنه العدو هو تكتيك وإعادة انتشار ."

وشدد على أن المقاومين بخير ولدينا قدرة لمواصلة الصمود ونعتمد على أنفسنا وقادرون على تفعيل مواقع أخرى في محافظة جنين ومناطق الضفة.