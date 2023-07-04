الإغاثة 48 تجهّز شحنة مستلزمات طبية لمستشفيات جنين ووجبات للنازحين

قدّمت جمعيّة الإغاثة 48 في الداخل الفلسطيني منذ ساعات الصباح الباكر وحتى الآن أكثر من 1000 وجبة غذائيّة إضافة لمستلزمات حياتيّة أساسيّة، للأهل النازحين من مخيم ومدينة جنين الذين لجأوا للمراكز الجماهيريّة المختلفة بسبب العدوان الإسرائيلي.

كما وتتجهّز طواقم الإغاثة48، بالتعاون مع وزارة الصحّة الفلسطينيّة ولجنة الطوارئ في جنين ومحافظتها، لإرسال شحنة كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبيّة، لإدخالها لمستشفيات جنين والمراكز الطبّيّة هناك.

وأكدت الإغاثة48 أنها جاهزة لمدّ الأهل في جنين بكافّة المستلزمات الإغاثيّة والإنسانيّة وفق ما تتطلّبه الحاجة والضرورة.











