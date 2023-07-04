القيادي حميد: "إسرائيل" عاجزة عن حسم معركة في بقعة صغيرة في جنين بفضل المقاومين

أكد أ. محمد حميد (أبو الحسن)، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الثلاثاء 4/7/2023، أن آلة الحرب الصهيونية باتت عاجزة عن حسم معركة في بقعة صغيرة في جنين بالضفة المحتلة، مهما تباهت أبواقه الإعلامية بإنجازات وهمية.

وقال القيادي حميد تعقيباً على اجتياح جنين:" في ظل عدوان الاحتلال الهمجي وحملته العسكرية المغرورة على جنين؛ آن للجميع أن يدرك أن ظروف الزمان والمكان قد اختلفت وأن المعادلات قد تبدلت وتغيرت؛ فقد ولى زمن الهزائم الذي تتجول فيه آليات الاحتلال في العواصم العربية خلال ساعات إلى غير رجعة."

وأضاف :" بتنا في الزمان الذي تعجز فيه آلة الحرب الصهيونية عن حسم معركة في بقعة صغيرة في جنين مهما تباهت أبواقه الإعلامية بإنجازات وهمية".

وتابع :"ما كان ذلك إلا بما امتلكته المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها كتيبة جنين من إرادة عنيدة وضعت نصب عينيها خوض البحر وشقه ومشاغلة الاحتلال وضربه فوق الأعناق وكل بنان فيه تفوقت بذلك هذه الإرادة على إرادة الاحتلال الواهنة المتسلحة بأحدث التقنيات العسكرية وأكثرها فتكا، (لاَ يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُواْ فِي الْبِلاَد؛ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَاد).

واستطرد:" رحم الله شهداء جنين وشهداء الشعب الفلسطيني وإنه لجهاد جهاد نصر أو استشهاد.