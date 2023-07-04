اصابات بإطلاق نار على حافلة للمستوطنين في الخليل

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:43 م
04 يوليو 2023
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اصابات بإطلاق نار على حافلة للمستوطنين في الخليل.

يتبع..

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