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اصابات بإطلاق نار على حافلة للمستوطنين في الخليل
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:43 م
04 يوليو 2023
اصابات بإطلاق نار على حافلة للمستوطنين في الخليل.
يتبع..
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