بالفيديو مقتل جندي صهيوني في كمين لسرايا القدس في جنين

أعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" مساء اليوم الثلاثاء 4/7/2023، مقتل جندي صهيوني بعد تفجير عبوة ناسفة بآلية عسكرية بجنين، بالضفة المحتلة.

وأعلنت سرايا القدس- كتيبة جنين، أن وحدة الهندسة التابعة لكتيبة جنين نفذت عملية تفجير بعبوة (طارق1) بعربة تايجر المصفحة ما أدى الى تدمير الجزء الأمامي من العربة وإعطابها ومقتل وإصابة من فيها.

ولليوم الثاني على التوالي، تواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" عدوانها الواسع على مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية.

وأسفر العدوان "الإسرائيلي" المستمر على جنين منذ فجر أمس، عن ارتقاء 12 مواطنا وإصابة ما يزيد عن 125 جريحاً بينهم 25 بجروح خطيرة.