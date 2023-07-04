د. الهندي: العدو المدجج بالسلاح يفشل أمام ثبات المجاهدين في جنين

قال نائب الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين الدكتور محمد الهندي في تغريدة عبر "تويتر" اليوم الثلاثاء، إن العدو المدجج بالسلاح والحقد يفشل أمام إيمان وثبات المجاهدين ، فينتقم من الشوارع والبيوت و الأهالي العزل، ويبالغ في ادعاء مصادرة الأسلحة واكتشاف مصانع المتفجرات، ويقلل من الإصابات في صفوف جنوده ليصنع لنفسه إنجازاً من الأوهام.

وأضاف د. الهندي: إذا كانت هذه هي نتائج عملية بهذه الضخامة ويتم الإعداد لها منذ عام ،فهنيئا للعدو هذا الإنجاز، هذا الردع، هذا الوهم".

وتابع يقول: جنين بخير ، المقاومة بخير، والسرايا بخير، والروح المعنوية في أعلى مستوياتها".