د. الهندي: العدو المدجج بالسلاح يفشل أمام ثبات المجاهدين في جنين

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:07 م
04 يوليو 2023
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قال نائب الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين الدكتور محمد الهندي في تغريدة عبر "تويتر" اليوم الثلاثاء، إن العدو المدجج بالسلاح والحقد يفشل أمام إيمان وثبات المجاهدين ، فينتقم من الشوارع والبيوت و الأهالي العزل، ويبالغ في ادعاء مصادرة الأسلحة واكتشاف مصانع المتفجرات، ويقلل من الإصابات في صفوف جنوده ليصنع لنفسه إنجازاً من الأوهام.

وأضاف د. الهندي: إذا كانت هذه هي نتائج عملية بهذه الضخامة ويتم الإعداد لها منذ عام ،فهنيئا للعدو هذا الإنجاز، هذا الردع، هذا الوهم".

وتابع يقول: جنين بخير ، المقاومة بخير، والسرايا بخير، والروح المعنوية في أعلى مستوياتها".

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