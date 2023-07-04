بالفيديو تعزيزات "إسرائيلية في جنين

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:22 م
04 يوليو 2023
دبابات اسرائيلية.JPG
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