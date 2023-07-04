بالفيديو شاهد| رسالة صوتية لسرايا القدس-كتيبة جنين: نحن وعتادنا بخير

أعلنت كتيبة جنين، التابعة لسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الثلاثاء 4/7/2023، أنّ معركة "بأس جنين" مستمرة ما دام الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المدنيين والبيوت الآمنة.

وقالت الكتيبة في رسالة صوتية عبر الميادين، إنّ "سلاحنا الذي جُبل بدماء الشهداء هو عنوان النصر والخطاب مع هذا المحتل الغاصب، وسيبقى مشرعاً في وجه هذا الكيان المسخ".

وتوجّهت بالتحية "لشعبنا المرابط في القدس والضفة وغزة والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 والشتات، وأهلنا الصامدين في مخيم جنين"، مضيفةً: "نعاهد الله ثم نعاهدكم أن نكون دوماً في الميادين مدافعين عن شعبنا وأرضنا مهما بلغ ذلك من تضحيات".

وأشارت إلى أنّ "سرايا القدس- كتيبة جنين نفّذت خلال المعركة العديد من الضربات والكمائن القاتلة في قوات الاحتلال، وكان كمين اليوم في حارة الدمج الذي تمكنت فيه الوحدة الخاصة التابعة للكتيبة من الإجهاز على قوة صهيونية راجلة وإيقاعها بين قتيل وجريح".

وشدّد البيان على أنّ "هذا الكمين لن يكون الأخير، فلقد أعددنا لكم أصنافاً من العذاب والويلات التي تنتظركم"، وطمأن "شعبنا ومجاهدينا من كافة الفصائل أننا بألف خير وأنّ المعركة تسير وفق ما أعده مجاهدونا الأبطال، وأنّ عتادنا بخير ولدينا مزيد".

وتوجّه البيان لقيادة الاحتلال بالقول: "كفاكم تصوير انتصارات فراغية وأوهام"، مشدداً على أنّ "كل محاولات القضاء على الكتيبة والجهاد الإسلامي ستبوء بالفشل".

وتابع البيان: "نعاهد أمين الدم القائد زياد النخالة والأخ القائد أبو محمد العجوري بأنّ جنودكم في الميدان لم يسقطوا الراية حافظين عهد الشهداء عهد قائدنا الكبير طارق عز الدين".