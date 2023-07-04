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بالفيديو
شاهد || لحظة إطلاق جيش الاحتلال النار على مستشفى جنين الحكومي
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:47 م
04 يوليو 2023
شاهد || لحظة إطلاق جيش الاحتلال النار على مستشفى جنين الحكومي
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