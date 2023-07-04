هل تؤثر أحداث جنين على نتائج الثانوية العامة.. مدير الامتحانات يوضح لـ"فلسطين اليوم".!؟

تساءل مواطنون حول تأثر عملية تصحيح امتحانات الثانوية العامة في جنين، جراء العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على المخيم، وهل ستتأخر وزارة التربية والتعليم في الإعلان عن نتائج الثانوية..!؟

"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هاتفت مدير عام الامتحانات في وزارة التربية والتعليم قيس نبهان، والذي أكد أن مركز جنين كان متقدمًا على باقي المراكز في عملية التصحيح قبل العدوان، مشيرًا إلى أن تعطيل المركز جراء العدوان لن يؤثر على عملية التصحيح.

وأوضح نبهان لمراسلنا، أن موقع مركز التصحيح في جنين يقع خارج المخيم، مضيفًا أنه من الممكن الوصول له بسيارة دون أي مخاطرة بحياة أحد.

وبيّن مدير عام الامتحانات، أنه سيتم نقل صناديق الامتحانات من مركز جنين إلى أحد المراكز الأخرى الآمنة، في حال استمرار العدوان "الإسرائيلي" حتى يوم غد الأربعاء، لافتًا أن عملية التصحيح ستنتهي في الوقت المحدد وفق أجندة الوزارة.

موعد الإعلان عن نتائج الثانوية العامة

وحول موعد الإعلان عن نتائج الثانوية العامة، كشف أن الانتهاء من تصحيح امتحانات الثانوية العامة سيكون في منتصف شهر يوليو كحد أقصى، وسيتم الإعلان عن النتائج قبل نهاية شهر 7 الجاري في الضفة وغزة.

كما أوضح أن التعجيل في إعلان النتائج قبل نهاية شهر يوليو، حتى يتمكن الطلبة من إعادة الامتحان في الدورة الثانية، والتوجه إلى التسجيل في المديريات.

ويتواصل العدوان "الإسرائيلي" على مخيم جنين لليوم الثاني على التوالي، حيث استشهد10 فلسطينيين، وأصيب 120 آخرون بينهم 20 بجروح خطيرة، فجر اليوم الإثنين، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي والقصف المتواصل على مناطق متفرقة من مخيم جنين، فيما جرى تنفيذ عملية دهس وإطلاق نار في تل أبيب أصيب خلال 9 "إسرائيليين"، بينهم حالة موت سريري.

بدورها، استنكرت الفصائل الفلسطينية العدوان الهمجي للاحتلال، واستهداف مخيم جنين، في وقت يواصل فيه المستوطنون هجومهم على قرى وبلدات في الضفة الغربية، كما أدانت دول عربية عدة منها، الأردن ومصر وقطر وجامعة الدول العربية، عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها.