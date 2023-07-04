السعودية تُدين استمرار التصعيد "الإسرائيلي" في فلسطين

أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها لاستمرار التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وآخره العدوان على مدينة جنين، ما أدى إلى سقوط ضحايا أبرياء، وإصابة آخرين.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية، في بيان صحفي، رفض المملكة التام لما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات خطيرة، معربةً عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب فلسطين، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

ولليوم الثاني على التوالي، تواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" عدوانها الواسع على مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية.

وأسفر العدوان "الإسرائيلي" المستمر على جنين منذ فجر أمس، عن ارتقاء 11 مواطنا وإصابة ما يزيد عن 100 آخرين بينهم 20 في حالة خطيرة.