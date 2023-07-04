اقتحام منزل عائلة الشهيد عبد الوهاب خلايلة بالخليل ويأخذ قياساته

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء 4/7/2023، بلدة السموع جنوب الخليل بالضفة المحتلة، وأخذت قياسات منزل عائلة الشهيد عبد الوهاب خلايلة، وحققت مع أفراد العائلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وداهمت منزل عائلة الشهيد خلايلة، واحتجزت أفراد العائلة، وأجرت تحقيقات ميدانية معهم، قبل أن تقوم بتصوير المنزل المكون من طابقين بمساحة 240 مترا مربعا، وأخذ قياساته تمهيدا لهدمه بحجة تنفيذه عملية دعس في تل أبيب.

واندلعت مواجهات بالمنطقة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم.