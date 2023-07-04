بالصور العدوان على جنين: ارتفاع عدد الشهداء لـ 12 شهيداً

أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء 4/7/2023، استشهاد مواطن متأثراً بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال "الإسرائيلي" خلال العدوان المستمر على جنين بالضفة المحتلة.

وأفادت الوزارة، أن الشاب ارتقى متأثراً بجروح حرجة في الرأس، أصيب بها برصاص الاحتلال اليوم في جنين.

وباستشهاد الشاب يرتفع عدد شهداء عدوان الاحتلال على جنين إلى 12 شهيداً.

ولليوم الثاني على التوالي، تواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" عدوانها الواسع على مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية.

وأسفر العدوان "الإسرائيلي" المستمر على جنين منذ فجر أمس، عن ارتقاء 12 مواطنا وإصابة ما يزيد عن 100 آخرين بينهم 20 في حالة خطيرة.

فيما بعد قالت مصادر محلية، أن شهيد جنين الحادي عشر هو الشاب عبد صعابنة من بلدة فحمة.

تحديث | 11 شهيدًا جراء عدوان الاحتلال على جنين

١- الشهيد سميح فراس أبو الوفا (٢٠ عاماً)

٢- الشهيد حسام محمد أبو ذيبة (١٨ عاماً)

٣- الشهيد أوس هاني حنون (١٩ عاماً)

٤- الشهيد نور الدين حسام مرشود (١٦ عاماً)

٥- الشهيد محمد مهند الشامي (٢٣ عاماً)

٦- الشهيد أحمد محمد عامر (٢١ عاماً)

٧- الشهيد مجدي يونس عرعراوي (١٧ عاماً)

٨- الشهيد علي هاني الغول (١٧ عاماً)

٩- الشهيد مصطفى نضال قاسم (١٧ عاماً)

١٠- الشهيد عدي إبراهيم خمايسة (٢٢ عاماً)

١١-عبد الرحمن حسن صعابنة (22 عامًا)



