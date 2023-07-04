البحرين تستنكر العدوان "الإسرائيلي" على جنين

استنكرت مملكة البحرين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة جنين ومخيمها، ما أسفر عن ارتقاء 10 شهداء وإصابة أكثر من 100 آخرين، حتى الآن.

ودعت البحرين، في بيان صدر عن وزارة خارجيتها، سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف عدوانها، ووقف أعمال العنف والتصعيد.

وأكدت ضرورة تسوية الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي وإحياء عملية السلام الشامل وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لحل الدولتين ومبادئ القانون الدولي ومبادرة السلام العربية.

ويتواصل العدوان "الإسرائيلي" على مخيم جنين لليوم الثاني على التوالي، حيث استشهد10 فلسطينيين، وأصيب 120 آخرون بينهم 20 بجروح خطيرة، فجر اليوم الإثنين، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي والقصف المتواصل على مناطق متفرقة من مخيم جنين، فيما جرى تنفيذ عملية دهس وإطلاق نار في تل أبيب أصيب خلال 9 "إسرائيليين"، بينهم حالة موت سريري.

بدورها، استنكرت الفصائل الفلسطينية العدوان الهمجي للاحتلال، واستهداف مخيم جنين، في وقت يواصل فيه المستوطنون هجومهم على قرى وبلدات في الضفة الغربية، كما أدانت دول عربية عدة منها، الأردن ومصر وقطر وجامعة الدول العربية، عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها.