"نتنياهو": عملية "تل أبيب" لن تردعنا وعمليتنا في جنين ستستمر

علق رئيس حكومة الاحتلال "الإسرائيلي بنيامين نتنياهو"، مساء اليوم الثلاثاء4/7/2023م، عن عملية "تل أبيب" التي أسفرت عن إصابة 8 "إسرائيليين" جراح 5 منهم وصفت بالخطيرة.

وقال "نتنياهو" من غرفة العمليات في معسكر سالم قرب جنين:" إن عملية تل أبيب لن تردعنا، عمليتنا في جنين ستستمر كلما كان حاجة لذلك".

وأضاف :" من يعتقد أن مثل هذا العمليات سوف يردعنا عن مواصلة حربنا ضدنا فهو مخطئ، إنه ببساطة لا يعرف روح إسرائيل ولا يعرف حكومتنا ومواطنينا ومقاتلينا".

وتابع :" عمليتنا في جنين لن تكون الأخيرة".

وتواصل كتيبة جنين ومعها فصائل المقاومة، التصدي للعدوان "الاسرائيلي" المتواصل على جنين، فقد أكدت الكتيبة في أخر بلاغاتها العسكرية، تمكن وحدة الهندسة من تفجير عبوة (طارق1) على شارع نابلس بناقلة جند نمر المصفحة وإعطابها قبل قليل.

يشار إلى أن العدوان "الاسرائيلي" المتواصل على جنين ، أسفر حتى اللحظة عن ارتقاء 10 شهداء وإصابة 120 آخرون، بينهم 20 إصابة وصفت بالخطيرة وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية.