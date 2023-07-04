كتيبة جنين: وحدة الهندسة تفجر عدد من العبوات في آليات الاحتلال وتصيبها بدقة

أعلنت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء اليوم الثلاثاء، مسؤوليتها عن تفجيرعدد من العبوات في آليات الاحتلال وتصيبها بدقة

وقالت الكتيبة في بلاغ عسكري :" بعون الله وتوفيقه تمكنت وحدة الهندسة من تفجير عبوة (طارق1) على شارع نابلس بناقلة جند نمر المصفحة وإعطابها".

وأضافت في بلاغ عسكري آخر:" مجاهدونا يوجهون ضربات مكثفة صوب رتل عسكري على شارع نابلس بصليات من الرصاص والعبوات المتفجرة ويعطبون عدد من الآليات".

كما أكدت السرايا، أن وحدة الهندسة فجرت عدد من العبوات في آليات الاحتلال على شارع حيفا وتصيبها بدقة.

وبالتزامن مع ذلك، أكد أحد قادة كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس، افشال محاولات تقدم قوات الاحتلال الإسرائيلية في مخيم جنين واعطاب عدد من الآليات العسكرية.

وقال القيادي في كتيبة جنين :" إن المقاومة تدير المعركة وفق الخطط المعدة مسبقا وأوقعنا خسائر كبيرة بالعدو".

وأضاف:" أفشلنا محاولات تقدم إسرائيلية وأعطبنا آليات وجرافات عسكرية".

يشار إلى أن العدوان "الاسرائيلي" المتواصل على جنين ، أسفر حتى اللحظة عن ارتقاء 10 شهداء وإصابة 120 آخرون، بينهم 20 إصابة وصفت بالخطيرة وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية.