قائد في كتيبة جنين: ندير المعركة وفق الخطط المعدة مسبقا وأوقعنا خسائر كبيرة بالعدو

أكد أحد قادة كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس، افشال محاولات تقدم قوات الاحتلال الإسرائيلية في مخيم جنين واعطاب عدد من الآليات العسكرية.

وقال القيادي في كتيبة جنين :" إن المقاومة تدير المعركة وفق الخطط المعدة مسبقا وأوقعنا خسائر كبيرة بالعدو".

وأضاف:" أفشلنا محاولات تقدم إسرائيلية وأعطبنا آليات وجرافات عسكرية".

وتواصل كتيبة جنين ومعها فصائل المقاومة، التصدي للعدوان الاسرائيلي المتواصل على جنين، فقد أكدت الكتيبة في أخر بلاغاتها العسكرية، تمكن وحدة الهندسة من تفجير عبوة (طارق1) على شارع نابلس بناقلة جند نمر المصفحة وإعطابها قبل قليل.

يشار إلى أن العدوان الاسرائيلي المتواصل على جنين ، أسفر حتى اللحظة عن ارتقاء 10 شهداء وإصابة 120 آخرون، بينهم 20 إصابة وصفت بالخطيرة وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية.