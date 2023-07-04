بالفيديو والصور الاحتلال يستهدف مباني سكنية في جنين ويدفع بتعزيزات عسكرية جديدة

استهدفت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، ظهر اليوم الثلاثاء، بناية سكنية في مخيم جنين بصواريخ محمولة على الكتف.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال استهدفت عمارة النصرة مقابل مسجد طوالبة بمخيم جنين بصواريخ محمولة على الكتف.

كما أفادت، أن قوات الاحتلال استهداف منزلاً بصاروخ موجه قرب مسجد طوالبة في جنين.

وبالتزامن مع ذلك، أكدت أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية ضخمة جديدة من حاجز الجملة باتجاه مدينة جنين ومخيمها.

ويتواصل العدوان "الإسرائيلي" على مخيم جنين لليوم الثاني على التوالي، حيث استشهد10 فلسطينيين، وأصيب 120آخرون بينهم 20 بجروح خطيرة، جراء القصف المتواصل على مناطق متفرقة من مخيم جنين.

ونشرت وسائل إعلام محلية، مقطع فيديو لتعزيزات العسكرية الضخمة التي خرجت من حاجز الجلمة باتجاه مدينة جنين ومخيمها:











