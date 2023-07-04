لجنة هيئة الأسرى بغزة تعقد اجتماعها الأول بأعقاب تكليف اللواء قدري أبو بكر لها قبل رحيله

عقدت اللجنة المكلفة بإدارة هيئة شؤون الاسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية بتشكيلتها الجديدة برئاسة الأستاذ حسن قنيطة اجتماعها الأول بمقر هيئة الأسرى بغزة فى أعقاب تكليف اللواء قدرى ابو بكر لها قبل رحيله.

واستهلت اللجنة المكلفة والمكونة من كل من الأستاذ حسن قنيطة منسقا وبعضوية كل من الأستاذ جمال مكحل ، والدكتور رأفت حمدونة والأستاذة نعمة الصانع، والأستاذ عبد الناصر فروانة، اجتماعها بقراءة الفاتحة على روح شهيد الواجب اللواء قدرى ابو بكر، وذكر مناقبه ومسيرته النضالية والاعتقالية .

وتعاهدت اللجنة على العمل بروح وانتماء اللواء قدرى أبو بكر، والوفاء لعطاءاته وتضحياته ، والعمل بروح الفريق الواحد والعمل المشترك لخدمة الأسرى فى السجون وذويهم ، والأسرى المحررين ، وخدمة الموظفين ورفعة وحضور هيئة شؤون الأسرى والمحررين ومكانتها كمؤسسة وطنية جامعة وحاضنة لكل المؤسسات العاملة فى مجال الأسرى .