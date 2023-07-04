بالفيديو مشاهد جديدة للعدوان "الإسرائيلي" من داخل مخيم جنين

تداول نشطاء التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، اليوم الثلاثاء، يظهر فيه تحركات لقوات الاحتلال "الإسرائيلي" ضمن العدوان المستمر على جنين.

ويظهر في الفيديو تحركات لجرافة عسكرية "إسرائيلية" برفقة قوات الاحتلال في أحد الأحياء بمخيم جنين.

ويتواصل العدوان "الإسرائيلي" على مخيم جنين لليوم الثاني على التوالي، حيث استشهد10 فلسطينيين، وأصيب 120 آخرون بينهم 20 بجروح خطيرة، فجر اليوم الإثنين، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي والقصف المتواصل على مناطق متفرقة من مخيم جنين، فيما جرى تنفيذ عملية دهس وإطلاق نار في تل أبيب أصيب خلال 9 "إسرائيليين"، بينهم حالة موت سريري.

بدورها، استنكرت الفصائل الفلسطينية العدوان الهمجي للاحتلال، واستهداف مخيم جنين، في وقت يواصل فيه المستوطنون هجومهم على قرى وبلدات في الضفة الغربية، كما أدانت دول عربية عدة منها، الأردن ومصر وقطر وجامعة الدول العربية، عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها.