سلمي: عملية "تل أبيب" رسالة للعدو أن المقاومة لن تتراجع

أكد الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين طارق سلمي، اليوم الثلاثاء4/7/2023م، أن عملية "تل أبيب" هدفها إيصال رسالة للاحتلال الإسرائيلي بأن المقاومة لن تستلم ولن تتراجع.

وشدد سلمي خلال تصريحات صحفية، على أن عملية الدهس تعبر عن الأصالة الفلسطينية في مواجهة العدو "الإسرائيلي" ضد الشعب الفلسطيني في جنين، معتبرًا أنها تأتي في سياق الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال بمخيم جنين.

وأشار إلى أن المقاومة الفلسطينية عبرت عن موقفها، وإذا لم ينته العدوان "الإسرائيلي" في مخيم جنين سيكون للمقاومة موقف ورد، مشدداً على أن الاحتلال الإسرائيلي يجب أن يدفع ثمن جرائمه التي يمارسها في الضفة الغربية وجنين.

وأضاف الناطق باسم الجهاد:" أن الشعب الفلسطيني يعيش وحدة واحدة جغرافياً وسياسياً، والمقاومة ستقوم بكامل مسؤولياتها وواجباتها إذا وجب الأمر"ـ مشيرا إلى أن الاحتلال "الإسرائيلي" يحاول في الوقت الحالي ترميم صورته التي قهرت في رمال غزة سابقاً، واليوم في جنين.

وأردف:" يحاول الاحتلال أن يوصل صورة للمجتمع الإسرائيلي بأنه قضى على المقاومة الفلسطينية، إلا أنه فشل فشلاً ذريعاً في ذلك"، مشدداً على أن المقاومة مستمرة وتشتبك من مسافة صفر، وخير دليل عملية "تل أبيب" في وسط الأرض الفلسطينية المحتلة، والمقاومة في مواجهة مستمرة لن تتوقف إلا بزوال الاحتلال.

ونفذ الشهيد عبد الوهاب عملية دهس واطلاق نار في مدينة "تل أبيب"، أسفرت عن إصابة 8 "إسرائيليين" بينهم 3 وصفت جراحهم بالخطيرة، أكدت عقبها حركة حماس أن المنفذ أحد أفرادها وأن العملية جاءت رداً أوليا على العملية العسكرية في جنين لليوم الثاني.