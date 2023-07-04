أبو شاهين: على العــدو توقع المـزيـد مـن العمليات الفدائيـة

قال عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد الإسلامي علي أبو شاهين، إن الاحتلال "الإسرائيلي" يظن واهمًا أنه يمكنه من خلال عدوانه على جنين كسر المقاومة، وهذا لن يكون.

وأضاف أبو شاهين في تصريحات متلفزة لفضائية "فلسطين اليوم"، ان عدوان الاحتلال على جنين سيزيد تمسك الشعب الفلسطيني بخيار المقاومة ونحن نثق بصلابته وثباته.

وشدد عضو المكتب السياسي، على أن خيار المقاومة هو الخيار الأوحد الذي يلتف حوله الشعب الفلسطيني ومحاولات الاحتلال تشتيته عن الاشتباك لن ينجح

وأشار أبو شاهين، إلى أن الشعب الفلسطيني لن يصمت على العدوان الذي يجري في جنين، محذرًا: "على العدو توقع المزيد من العمليات الفدائية".

ويتواصل العدوان "الإسرائيلي" على مخيم جنين لليوم الثاني على التوالي، حيث استشهد10 فلسطينيين، وأصيب 120 آخرون بينهم 20 بجروح خطيرة، فجر اليوم الإثنين، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي والقصف المتواصل على مناطق متفرقة من مخيم جنين، فيما جرى تنفيذ عملية دهس وإطلاق نار في تل أبيب أصيب خلال 9 "إسرائيليين"، بينهم حالة موت سريري.

بدورها، استنكرت الفصائل الفلسطينية العدوان الهمجي للاحتلال، واستهداف مخيم جنين، في وقت يواصل فيه المستوطنون هجومهم على قرى وبلدات في الضفة الغربية، كما أدانت دول عربية عدة منها، الأردن ومصر وقطر وجامعة الدول العربية، عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها.