أحزاب وقوى لبنانية تدين العدوان "الإسرائيلي" على جنين

أدانت الأحزاب والقوى والشخصيات اللبنانية، العدوان الصهيوني المستمر والمتجدد على الشعب الفلسطيني المجاهد، والذي يطال اليوم مخيم جنين الصامد والمقاوم، من خلال الغارات الجوية وتدمير المنازل وتهجير المدنيين.

وقالت الأحزاب والقوى في لقاء، اليوم الثلاثاء، إن هذا العدوان يؤكد مرة أخرى الطبيعة الإجرامية لكيان العدو، وضربه لكل القيم الإنسانية والأخلاقية، مبينة انه كيان لا يفهم إلا لغة القتل والتدمير، معتمداً على الدعم اللامحدود للولايات المتحدة الأميركية والدول الغربية بشكل عام.

وأضافت أن "إسرائيل" كيان يستخدم القوة لتكريس احتلاله، فهو لا يفهم إلا لغة القوة، ولا سبيل لردعه إلا بالمقاومة المسلحة، وهذا ما تقوم به فصائل المقاومة الفلسطينية على تنوعها، التي تواجه غطرسة الجيش الإسرائيلي بكل عنفوان وثبات، وتسطر أروع ملاحم البطولة والفداء".

وأشادت القوى اللبنانية ببسالة المقاومين الأبطال في جنين وكل فلسطين، فإنه يعاهد شعبنا الفلسطيني المقاوم أنه معه، بكل أحزابه وحركاته وقواه، مؤكدة أن النصر سيكون حليفه، و أن تحرير فلسطين هو أقرب مما كنا نتوقع أو نتمنى، ببركة دماء الشهداء والجرحى، وتضحيات الأسرى والشعب بكل فئاته.

كما استنكرت، "إحراق نسخة من القرآن الكريم في السويد، ولكن الاستنكار الأكبر والإدانة هي لقرار الحكومة السويدية بالسماح بالقيام بهذا الفعل الشنيع والباعث على الكراهية، ما يؤكد كذب ونفاق الدول الغربية، عندما تدّعي أنها تحارب التطرف والتحريض على العنف".

وأدانت الأحزاب اللبنانية، صمت معظم الدول الأوروبية التي تدّعي الحرص على حقوق الإنسان، لأن حرية المعتقد حق مقدس في جميع الشرائع السماوية ومختلف التشريعات المدنية، معتبرة ان إحراق القرآن يمثل اعتداءً صارخاً على مئات الملايين من المسلمين