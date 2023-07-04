رد طبيعي على عدوان جنين.. حماس تنعى منفذ عملية تل أبيب البطولية

نعت حركة "حماس"، العملية البطولية في "تل أبيب"، مؤكدة أنها تأتي كرد طبيعي على مجزرة جنين ومقاومة شعبنا مستمرة حتى زوال الاحتلال

وزفت حماس، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إلى شعبنا الفلسطيني العظيم وأمتنا العربية والإسلامية، شهيدها المجاهد، عبد الوهاب عيسى حسين خلايلة (20 عامًا) من بلدة السموع في الخليل، والذي ارتقى خلال تنفيذه العملية البطولية في "تل أبيب" ظهر اليوم الثلاثاء

وأكدت أن هذه العملية البطولية هي دفاع مشروع عن النفس أمام المجزرة الصهيونية المستمرة في جنين، وجرائم التهجير والقتل والتدمير التي ترتكبها قوات الاحتلال

وشددت حماس، على أن "مقاومة شعبنا ستستمر وستتصاعد وستنوّع من أدواتها وتوسّع من بقعتها، ثأراً لدماء الشهداء وحماية للمسجد الأقصى المبارك من مخططات التهويد، ولن تنكسر إرادة شعبنا ومقاومتنا مهما تجبّر الاحتلال، بل سيزداد عنفوان شبابنا الثائر في كل فلسطين، وسيرى العدو بأسهم وصنيعهم".

ويتواصل العدوان "الإسرائيلي" على مخيم جنين لليوم الثاني على التوالي منذ فجر أمس الاثنين، حيث استشهد10 فلسطينيين، وأصيب 120 آخرون بينهم 20 بجروح خطيرة، فجر اليوم الإثنين، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي والقصف المتواصل على مناطق متفرقة من مخيم جنين، فيما جرى تنفيذ عملية دهس وإطلاق نار في تل أبيب أصيب خلال 9 "إسرائيليين"، بينهم حالة موت سريري.

بدورها، استنكرت الفصائل الفلسطينية العدوان الهمجي للاحتلال، واستهداف مخيم جنين، في وقت يواصل فيه المستوطنون هجومهم على قرى وبلدات في الضفة الغربية، كما أدانت دول عربية عدة منها، الأردن ومصر وقطر وجامعة الدول العربية، عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها.