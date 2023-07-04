تفاصيل كيف وصل منفذ عملية الدهس وإطلاق النار "تل أبيب"؟

قالت وسائل إعلام "إسرائيلية"، ظهر اليوم الثلاثاء4/7/2023م "إن منفذ عملية تل أبيب لم يكن لديه تصريح دخول إلى الداخل المحتل".

وبحسب قناة 13 "إسرائيلية"، فإن منفذ عملية الدهس واطلاق النار في "تل أبيب"، هو عبد الوهاب خلايلة استخدم هوية شقيقه حسين (الذي نشر اسمه وصورته سابقا).

وأضافت القناة، أن المنفذ عبد الوهاب استخدم أيضا تصريح طبي باسم شقيقه حسين.

ونفذ الشهيد عبد الوهاب عملية دهس واطلاق نار في مدينة "تل أبيب"، أسفرت عن إصابة 8 "إسرائيليين" بينهم 3 وصفت جراحهم بالخطيرة، أكدت عقبها حركة حماس أن المنفذ أحد أفرادها وأن العملية جاءت رداً أوليا على العملية العسكرية في جنين لليوم الثاني.

يشار إلى أن منفذ عملية "تل أبيب" عبد الوهاب خلايلة من سكان بلدة السموع في مدينة الخليل المحتلة ويبلغ من العمر "20 عاماً".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو اللحظات الأولى لعملية الدهس واطلاق النار في "تل أبيب":