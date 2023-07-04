ارتفاع عدد الشهداء والاصابات جراء العدوان "الإسرائيلي" على جنين

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد الشهداء والاصابات في اليوم الثاني على التوالي من العدوان "الإسرائيلي" على جنين.

وأفادت وزارة الصحة، في آخر تحديث لها، بارتفاع عدد الشهداء إلى 10جراء عدوان الاحتلال على جنين، وإصابة أكثر من 120 جريحاً، بينهم نحو 20 إصابة بجروح خطيرة.

والشهداء هم:

١- الشهيد سميح فراس أبو الوفا (٢٠ عاماً)

٢- الشهيد حسام محمد أبو ذيبة (١٨ عاماً)

٣- الشهيد أوس هاني حنون (١٩ عاماً)

٤- الشهيد نور الدين حسام مرشود (١٦ عاماً)

٥- الشهيد محمد مهند الشامي (٢٣ عاماً)

٦- الشهيد أحمد محمد عامر (٢١ عاماً)

٧- الشهيد مجدي يونس عرعراوي (١٧ عاماً)

٨- الشهيد علي هاني الغول (١٧ عاماً)

٩- الشهيد مصطفى نضال قاسم (١٧ عاماً)

١٠- الشهيد عدي إبراهيم خمايسة (٢٢ عاماً)

ويتواصل العدوان "الإسرائيلي" على مخيم جنين لليوم الثاني على التوالي، حيث استشهد10 فلسطينيين، وأصيب 120 آخرون بينهم 20 بجروح خطيرة، فجر اليوم الإثنين، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي والقصف المتواصل على مناطق متفرقة من مخيم جنين، فيما جرى تنفيذ عملية دهس وإطلاق نار في تل أبيب أصيب خلال 9 "إسرائيليين"، بينهم حالة موت سريري.

بدورها، استنكرت الفصائل الفلسطينية العدوان الهمجي للاحتلال، واستهداف مخيم جنين، في وقت يواصل فيه المستوطنون هجومهم على قرى وبلدات في الضفة الغربية، كما أدانت دول عربية عدة منها، الأردن ومصر وقطر وجامعة الدول العربية، عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها.