القائد النخالة وهنية يتباحثان العدوان على جنين ويؤكدان على ضرورة تعزيز المقاومة والإسناد المباشر للمخيم

أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، اليوم الثلاثاء4/7/2023م، على ضرورة تعزيز المقاومة والإسناد المباشر والكامل لمخيم جنين، وإفشال أهداف الاحتلال من النيل من المقاومة ومقدراتها.

وأشاد القائدان خلال اتصال هاتفي بينهما، بصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته والوحدة الميدانية التي تجلّت بين مختلف القوى والفصائل، وانخراط الجميع في الدفاع عن المخيم، بما يؤكد أن المقاومة هي الخيار الاستراتيجي لشعبنا في التعامل مع الاحتلال وسلوكه العدواني وسياساته الاستيطانية والتصفوية.

وشددا على أن المقاومة ستتواصل بالوسائل والمستويات كافة وفي مختلف الجهات، معتبرين جنين معركة لها ما بعدها من حيث التأثير والنتائج والتداعيات.

كما أكدا على استمرار التواصل والتشاور الدائم وتقدير الموقف لاتخاذ القرارات التي تتلاءم وطبيعة تطورات الوضع الميداني على قاعدة وحدة الشعب والقضية والمقاومة في أماكن تواجدها كافة.