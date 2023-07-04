الحاضنة الشعبية للمقاومة ..

رسالة من المواطنين في أحد المنازل في جنين للمقاومين...ماذا تضمنت؟

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:52 م
04 يوليو 2023
رسالة في أحد المنازل.jpg
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انتشرت عبر وسائل الاعلام المختلفة اليوم الثلاثاء 4/7/2023  رسالة لأحد المواطنين في مخيم جنين ممن قام بإخلاء منزله الليلة الماضية ، تضمنت العديد من التعليمات للمقاومين حال مكوثهم في منزله لعدة ايام .

الصورة التي تم تداولها تكشف مدى التعاطف الشعبي والجماهيري والحاضنة الشعبية الكبيرة من سكان المخيم للمقاومين من كتيبة جنين وباقي الفصائل ..

ويشار الى ان الاحتلال يشن عدواناً واسعاً على مخيم جنين منذ عدة أيام أدت لاستشهاد 10 مواطنين وإصابة  100 أخرين بينهم 10 خطيرة ، وسط مقاومة سرشة  من كتيبة جنين التي تواصل التصدي للاحتلال لليوم الثانية على التوالي .

 

رسالة في أحد المنازل.jpg
 

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