البطش: العملية البطولية في "تل أبيب" رد أولي للمقاومة لما يجري في جنين

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين خالد البطش اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2023، أنّ العملية البطولية والنوعية التي نفذها مقاوم بطل في "تل أبيب" وأدت إلى إصابة عدد من "الإسرائيليين" بينهم إصابة خطيرة، جاءت كرد أولي وطبيعي للمقاومة على العدوان المتواصل على جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية المحتلة.

وفي السياق، أكد البطش في تصريح صحفي، أنّ العدوان على جنين لن ينجح في كسر إرادة شعبنا الفلسطيني أو في القضاء على المقاومة المشتعلة في الضفة الغربية المحتلة والتي شكّلت جنين رافعتها وصخرتها الصلبة بعد تأسيس كتيبة جنين.

وقال: إن محاولات حكومة نتنياهو المتطرفة الهروب من أزمتها الداخلية ونقلها إلى شوارع مدينة ومخيم جنين لن تفلح، مشدداً على أن هذا الاجتياح لن يُسهم في خروج حكومة الاحتلال من مأزقها الداخلي، ولن تسهم هذه الحملة العسكرية المسعورة في كسر شوكة المقاومة وستبقى جنين بكتيبتها ومقاومتها الباسلة من كل الفصائل شوكة في حلق الاحتلال الصهيوني.

وتوجه، بالتحية لأبطال المقاومة في جنين وفي مقدمتهم أبطال كتيبة جنين المظفرة أبطال كمائن" مدرعات النمر" وصائدي طائرات الاستطلاع الصهيونية.

ودعا البطش، الشبان الفلسطيني الثائر لمؤازرة جنين جماهيرياً والتظاهر عند كل المفترقات والضغط على المستوطنين ومشاغلة قوات الاحتلال دعماً لجنين.

كما دعا، أبطال المقاومة المسلحة لتوجيه الضربات النوعية لقوات الاحتلال مستوطنيه في مختلف أرجاء الضفة والعمق الصهيوني، مشيداً بالعملية البطولية والنوعية التي نفذها مقاوم بطل في "تل أبيب" كرد أولي وطبيعي للمقاومة على ما يجري في جنين.

وأكد أن العدو الصهيوني سيفشل في تحقيق أهدافه من هذه الهجمة البربرية على جنين وسيخرج منها يجر أذناب الخزي والعار، وسيدرك حجم فشل أهدافه من الاجتياح بعد أول عبوة ناسفة تنفجر في قواته وعند أول رصاصة تنطلق من المقاومة بعد انتهاء اجتياحه الهمجي على جنين.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية المحتلة لليوم الثاني على التوالي، وسط استمرار الغارات الجوية والتهجير القسري لمئات العائلات من منازلها، وصمود المقاومة.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على جنين، ووفق آخر إحصائية من وزارة الصحة، عن استشهاد 10 مواطنين وإصابة نحو 100 آخرين، بينهم 20 بحال الخطر، إضافة إلى شهيد ارتقى في مدينة البيرة أمس خلال مواجهات اندلعت نصرة لجنين وتنديدًا بالعدوان الإسرائيلي عليها.