محدث بالفيديو والصور إصابة 8 "إسرائيليين" في عملية دهس واطلاق نار فدائية في "تل أبيب"

أعلنت وسائل إعلام "إسرائيلية"، ظهر اليوم الثلاثاء 4/7/2023 ، عن إصابة 8 "إسرائيليين" بينهم 3 حالتهم خطيرة للغاية ، في عملية إطلاق نار ودهس في "تل ابيب".

وقال واللا "الإسرائيلي":" إن المنفذ ارتدى زياً لجيش الاحتلال ، ونفذ عملية إطلاق نار على عدد من الاسرائيليين وعاد للإجهاز على المصابين ودهسهم بأحد السيارات بعد السيطرة عليها أمام أحد الفنادق في تل أبيب".

وأكد الموقع، "استشهاد المنفذ بعد إطلاق النار صوبه من قبل أحد المستوطنين"، مبيناً أن مجمل الإصابات7 إصابات، بينها 4 خطيرة، و2 متوسطة، وحالة واحدة طفيفة.

ووفق لوسائل الإعلام العبري، فإن أحد مصابي عملية الدهس في تل أبيب في حالة "موت سريري".

وقال مستشفى "إيخيلوف"، فإن تدهورًا طرأ على حالة أحد مصابي عملية تل أبيب، وأصبحت حالته حرجة للغاية، مشيرًا إلى أنه جري نقله بشكل عاجل إلى غرفة العمليات.











