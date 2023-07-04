حملة للتبرع بالدم في الخليل لصالح مصابي العدوان في جنين

أطلق مستشفى الخليل الحكومي، اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2023، حملة للتبرع بالدم، لصالح جرحى العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الثاني على التوالي في جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال مدير المستشفى طارق البربراوي: إن هذه الحملة تأتي تضامنا مع أهلنا في جنين، وتعكس مدى حجم التضحيات التي يقدمها المواطن الفلسطيني، وتعبر عن وحدة أبناء الشعب بدمه وتقاسمه تضحياته ومعاناته، وأنه سيتم إرسال الدم من بنك الدم في مستشفى الخليل الحكومي إلى مستشفيات جنين، مساندة لهم خلال العدوان المتواصل لليوم الثاني على التوالي.

وأضاف البربراوي، هذه الحملة للتبرع بالدم أطلقناها لصالح الجرحى في مخيم جنين الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي غاشم، وهي أيضا لرفد كافة بنوك الدم بكميات كبيرة لاستخدامها وقت الحاجة، كما ساهمت طواقمنا الطبية بالتبرع بالدم والحملة مستمرة في مستشفى الخليل الحكومي تضامنا مع أهلنا في جنين.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية المحتلة لليوم الثاني على التوالي، وسط استمرار الغارات الجوية والتهجير القسري لمئات العائلات من منازلها، وصمود المقاومة.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على جنين، ووفق آخر إحصائية من وزارة الصحة، عن استشهاد 10 مواطنين وإصابة نحو 100 آخرين، بينهم 20 بحال الخطر، إضافة إلى شهيد ارتقى في مدينة البيرة أمس خلال مواجهات اندلعت نصرة لجنين وتنديدًا بالعدوان الإسرائيلي عليها.