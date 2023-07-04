يتساءل الآلاف من الناس في مختلف الدول العربية عن كيفية الحصول على رخصة سياقة تونسية دولية خاصة الذين يهتمون بالسفر وقضاء أوقات الاجازة في تونس، والتي تعتبر من أهم وأعرق الحضارات في العالم العربي والأجنبي والتي تستقطب الزوار إليها دائماً، كما إنها تعد إحدى الدول التي تتميز بالمناخ الجميل والأماكن الجذابة سواء في الطبيعة الخضراء أو العمران التراثية، إذ إن أولئك الذين يسافرون إلى تونس لإتمام صفقات عمل أو حضور مؤتمرات علمية ويرغبون بالمكوث فيها لأسابيع عدة، هذه الفئات تهتم في الحصول على رخصة سياقة تونسية دولية حتى تتمكن من قيادة السيارات بشكل قانوني وكيفما تشاء وللطلب الكبير عليها نقدم لكم طرقاً بسيطة للحصول على رخصة سياقة تونسية دولية معترف بها في أكثر من 150 بلداً، وبـ 49 دولاراً فقط وسارية المفعول من سنة إلى 3 سنوات.

اليوم سنخصص الحديث عن كيف احصل على رخصة سياقة تونسية دولية معترف بها في أكثر من 150 بلداً، إذ إن الراغبين في السفر إلى تونس أو التونسيون الراغبون في السفر إلى الخارج إن أرادوا شراء أو استئجار سيارة لقضاء أعمالهم بسرعة أو للذهاب إلى التنزه إلى الأماكن السياحية أو الشاطئ أو حتى الصحراء، دون الارتباط بأي أشخاص اخرين ما عليهم إلا الحصول على رخصة سياقة تونسية دولية في معترف بها في أكثر من 150 دولة حول العالم ما يسهل عليهم المهمة ويقودون مركبتهم بطريقة قانونية دون الخشية من أي مُلاحقة، إذ إن ثمنها في متناول الأيدي وليس صعباً على أي شخصاً تحصيلها.





الموافقة الفورية

تُعد رخصة القيادة الدولية هي شرط قانوني للقيادة في العديد من الدول، كما أنها وثيقة سفر نظمتها الأمم المتحدة لمصلحتك وسلامتك، رخص القيادة الدولية تسمح لحاملها القيادة في جميع الدول المتعاقدة بخلاف دولته المقيم بها -دون إجراء المزيد من الفحوصات- طالما أنه يحمل رخصة قيادة محلية سارية المفعول، ولمن أراد السفر إلى تونس ويريد الحصول على رخصة سياقة تونسية دولية معترف بها في أكثر من 150 بلداً، فإن الجهة المختصة ستسهل عليه المهمة وتتم الموافقة الفورية عليها، فبما عليك إلا أن تضغط على، احصل على رخصة القيادة الدولية الخاصة بك مقابل 49 دولارًا

عملية سريعة وسهلة

من أهم ما يميز الحصول على رخصة سياقة تونسية دولية، هو سرعة الحصول عليها بعد تقديم الطلب وإجراء كافات الشروط اللازمة لإتمام الحصول عليها، حتى تتمكن من الحصول على رخصة سياقة في تونس لكي تقود مركبتك بطريقة قانونية، وليس عليك القلق حيال ذلك، إذ إن الحصول على رخصة سياقة تونسية دولية أسهل مما تتخيل، حيث أنهم يسهلون عليك طريقة الحصول على الرخصة، فما عليك إلا أن تملأ الاستمارة من خلال تحضير رخصة القيادة الخاصة بك وعنون الشحن، ثم أن تتحقق من بطاقة الهوية الخاصة بك، ورفع صور رخصة القيادة الخاصة بك، ثم احصل على الموافقة الفورية لتبدأ في الحصول على رخصة قيادة تونسية دولية.

ساري المفعول من سنة إلى 3 سنوات

إن أهم ما يُميز الحصول على رخصة سياقة تونسية دولية، ليس فقط سعرها المناسب أو الموافقة الفورية أو سهولة وسرعة الحصول عليها، بل إنها تبقى سارية المفعول من سنة إلى ثلاث سنوات، وهو ما يعني أنه ليس على الشخص الذي يريد الحصول على رخصة سياقة تونسية دولية القلق من انتهاء سريان مفعولها قبل أن يقضي اجازته أو رحلته في تونس، بل إن لديه الوقت الطويل حتى ينتهي سريان مفعول الرخصة، وهي ميزة تنفرد بها عن بقية العديد من رخص السياقة في بعض البلدان الأخرى.

قُد بطريقة قانونية وراء البحار

كما أن الحصول على رخصة قيادة تونسية دولة تُمكنك من قيادة مركبتك بالمنطقة التي تريدها والمدينة التي ترغب والقيادة من خلالها ضمن الدول المحددة بطريقة قانونية جداً ودون أي قلق من ارتكاب أي مخالفات تتعلق برخصة القيادة الخاصة بك، لأن حاصل على رخصة قيادة دولية معترف بها في أكثر من 150 دولة حول العالم، وهو ما يعني أنه يمكنك قيادة مركبتك بطريقة قانونية وراء البحار.

مترجمة إلى 12 لغة

رخصة القيادة التونسية الدولية مترجمة إلى 12 لغة أساسية مختلفة من لغات دول العالم، وهو ما يُبرز أهميتها وأهمية الحصول عليها حتى تمكنك من قيادة مركبتك ضمن أكثر من 150 دولة مُحددة لك، هذا يعني أنها رخصة قيادة معترف بها دولياً وعربياً.

معترف بها في أكثر من 150 بلداً

ما يفسر أهمية حصولك على رخصة سياقة تونسية دولية هو أنه معترف بها من نحو 150 بلداً على مستوى العالم، فليس عليك القلق من تغيير رخص القيادة حين السفر إلى بلاد أخرى، لأن الكثير من البلدان الدول يعترفون برخصة القيادة التونسية الدولية، فهي من أقوى رخص القيادة حول العالم.





شحن سريع في جميع أنحاء العالم

ويمكن لأي شخص حول العالم أن يقدم طلب الحصول على رخصة سياقة تونسية دولية، إذ يحصل عليها أيضا وهو في بلده وتصل لعنده في أقرب وقت ممكن ودون أن ينتظر طويلاً، إذ يوجد شحن سريع لجميع دول العالم، وهو ما يعني أنه ليس على أحد القلق من الحصول عليها.

تصريح القيادة الدولي ضروري عند القيادة في الخارج

تصريح القيادة الدولي معترف به من طرف الأمم المتحدة، يثبت أنك حامل لرخصة قيادة صالحة في بلدك الأصلي، إذ إن تصريح القيادة الدولية الخاص بك هو شكل صحيح من أشكال التعريف في أكثر من 150 دولة حول العالم ويحتوي على معلومات عن اسمك وصورتك بأكثر من 12 لغة الأكثر انتشاراً في العالم

*مطلوب من قبل وكالات تأجير السيارات في جميع أنحاء العالم.

*يجب أن يكون عمرك 18 عامًا أو أكثر للتقدم.

*لا يوجد اختبار مطلوب.