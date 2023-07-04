مهجة القدس: الأسيران المجاهدان بسام إكتيع وأيهم كمامجي يدخلان عامهما (18) في سجون الاحتلال

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ أن الأسير المجاهد بسام شفيق عطية إكتيع (51 عامًا)؛ من حي التفاح بمدينة غزة، والأسير المجاهد أيهم فؤاد نايف كمامجي (37 عامًا) من بلدة كفر دان بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة أنهيا سبعة عشر عامًا على التوالي في الأسر ويدخلان اليوم عامهما الثامن عشر في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلتهما من مدينة رام الله بتاريخ 04/07/2006م؛ وأصدرت المحكمة العسكرية الصهيونية حكمًا بحق الأسير إكتيع بالسجن المؤبد ومؤبدان بحق الأسير كمامجي بتهمة المشاركة في خطف وقتل جندي صهيوني.

جدير بالذكر أن الأسير بسام إكتيع ولد بتاريخ 17/04/1972 م، وهو متزوج، ولديه خمسة أبناء، ويقبع حاليًا في سجن رامون الاحتلالي؛ أما الأسير أيهم كمامجي ولد بتاريخ 06/06/1986م، وهو أعزب، ويقبع حاليًا في عزل سجن عسقلان، ونجح الأسير المجاهد أيهم كمامجي بتاريخ 06/09/2021م، برفقة إخوانه الأسرى مناضل انفيعات، محمود العارضة، محمد عارضة، يعقوب قادري وزكريا زبيدي بانتزاع حريتهم عبر نفق من سجن جلبوع، وبتاريخ 10/09/2021م وفي مساء يوم الجمعة في مدينة الناصرة في الداخل المحتل أعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسير محمود عارضة برفقة الأسير يعقوب محمود قادري، وفي اليوم التالي أعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسير محمد عارضة برفقة الأسير زكريا زبيدي، وفي فجر يوم الأحد 19/09/2021م أعادت قوات الاحتلال اعتقال المجاهدين أيهم كمامجي ومناضل انفيعات بعد محاصرة منزل كانا يتحصنان فيه شرق جنين، وأصدرت ما يسمى محكمة الناصرة الاحتلالية في الداخل المحتل حكمًا بالسجن لمدة خمسة أعوام بالإضافة لغرامة مالية مقدارها خمسة آلاف شيكل على الأسرى الستة الذي انتزعوا حريتهم كعقوبة جائرة بحقهم على هروبهم عبر نفق جلبوع يضافوا لأحكامهم، كما أصدرت تلك المحكمة حكمًا بالسجن لمدة أربعة أعوام وغرامة مالية مقدارها 2000 شيكل على الأسرى الخمسة الذي ساعدوهم بحفر النفق وهم الأسرى إياد جرادات، علي أبو بكر، محمد أبو بكر، قصي مرعي ومحمود أبو اشرين.