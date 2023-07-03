خوفاً من صواريخ غزة.. الاحتلال يقرر إلغاء حفلاً في "سديروت"

قالت وسائل إعلام "إسرائيلية"، مساء اليوم الإثنين3/7/2023م" إن قيادة الجنوبية قررت إلغاء فعالية مخطط لها مسبقا في مدينة سديروت بسبب العملية العسكرية في جنين".

وبحسب قناة "كان"، فإن القيادة الجنوبية قررت إلغاء فعالية في سديروت خشية إطلاق صواريخ من غزة بسبب جنين.

وعقب العملية العسكرية على جنين، أعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، رفع حالة التأهب في صفوفه خوفاً من رد من المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، خاصة بعد تحذيرها الاحتلال وتأكيدها أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام جرائمه بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في جنين.

ويتواصل العدوان "الإسرائيلي" على مخيم جنين والضفة المحتلة منذ الساعات الأولي من فجر اليوم الإثنين وحتى اللحظة، حيث استشهد10 فلسطينيين، وأصيب 50 آخرون بينهم 10 بجروح خطيرة، وفقاً لاخر تحديث نشرته وزارة الصحة الفلسطينية حول العدوان الاسرائيلي المتواصل على جنين.



