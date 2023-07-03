الإعلام العبري: الضربة الاستباقية التي نفذها "الجيش" في جنين لم تكن ناجحة..!

كشفت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الإثنين 3-7-2023، عن أن الضربة الاستباقية التي قام بها جيش الاحتلال الليلة الماضية في جنين لم تكن ناجحة بالقدر المطلوب.

وبدوره، أكد يوسي يهوشع المراسل العسكري لـ"يديعوت أحرونوت" العبرية، بأنه لم تكن الضربة الاستباقية لجيش الاحتلال في جنين ناجحة بقدر ما تم التهويل والترويج لها.

وقال المراسل العسكري يهوشع: "يجب عدم المفاخرة بإنجازات الجيش في جنين، داعياً لضرورة إنهاء العملية في جنين بأسرع وقت ممكن لأن الساعات القليلة القادمة حاسمة للغاية".

واستشهد 7 مواطنين، وأصيب 27 آخرون بينهم 7 بجروح خطيرة، فجر اليوم الاثنين 3 يوليو 2023، جراء عدوان الاحتلال "الإسرائيلي" والقصف الصهيوني المتواصل على مناطق متفرقة من مخيم جنين بالضفة المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد شاب متأثراً بإصابته الحرجة في الرأس ما يرفع الحصيلة إلى 7 شهداء و27 إصابة بينها 7 في حالة الخطر.

وفي أعقاب عملية القصف، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات عسكرية مدينة جنين من عدة محاور، وحاصرت مخيم جنين، وقطعت الطرق التي تربط بين المدينة والمخيم، واستولت على عدد من المنازل، وقطعت التيار الكهربائي عن المخيم.