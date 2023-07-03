بالفيديو الإعلام العبري: إصابة جندي بجروح في اشتباكات جنين

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الإعلام العبري: إصابة جندي بجروح في اشتباكات جنين
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:27 ص
03 يوليو 2023
معاريف: إصابة جندي بجروح في اشتباكات جنين
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