بالفيديو الإعلام العبري: إصابة جندي بجروح في اشتباكات جنين

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:27 ص
03 يوليو 2023
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معاريف: إصابة جندي بجروح في اشتباكات جنين

 

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