بالفيديو مُسيرتان "إسرائيليتان" في قبضة مقاومي كتيبة جنين خلال المعركة

أعلنت سرايا القدس - كتيبة جنين اليوم الاثنين 3 يوليو 2023، أن مجاهديها أسقطوا طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين وسيطروا عليها، موضحة أنها الثانية خلال معركة بأس جنين.

وقالت الكتيبة في بلاغ عسكري: "بعون الله وتوفيقه تمكن مجاهدونا الأبطال من إسقاط طائرة مسيّرة لقوات الاحتلال في سماء المخيم والسيطرة عليها وهي الطائرة الثانية خلال المعركة".

وأعلنت سرايا القدس- كتيبة جنين فجر اليوم الاثنين 3 يوليو 2023، أن مجاهديها أسقطوا طائرة مسيرة "إسرائيلية" في سماء جنين، بعد استهدافها بصليات كثيفة من الرصاص.

وقالت الكتيبة في بلاغ عسكري: "ضمن عملية بأس جنين سرايا القدس - كتيبة جنين بعون الله وتوفيقه تمكن مجاهدونا من إسقاط طائرة مسيّرة لقوات الاحتلال في سماء المخيم والسيطرة عليها".

واستشهد 5 مواطنين، وأصيب 27 آخرون بينهم 7 بجروح خطيرة، فجر اليوم الاثنين 3 يوليو 2023، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي والقصف الصهيوني المتواصل على مناطق متفرقة من مخيم جنين بالضفة المحتلة.