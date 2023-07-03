فصائل المقاومة بغزة تدعو لوقفة حاشدة ظهر اليوم نصرة ودعما لجنين ومقاومتها

دعت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم الاثنين 3/7/2023 ، فصائل العمل الوطني والإسلامي للمشاركة في الوقفة الجماهيرية تحت عنوان "كل الدعم والإسناد لأهلنا وللمقاومة في جنين البطولة.

وقالت فصائل المقاومة في غزة إن الوقفة التي ستنظم في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر في ساحة الجندي المجهول تأتي رفضاً للعدوان الصهيوني وارتكاب مجزرة جديدة.

ويشار إلى أن الاحتلال يواصل منذ فجر اليوم شن عدوان عسكري على جنين ومخيمها أدى حتى اللحظة لاستشهاد 4 مواطنين و25 إصابة بينها خطيرة، في محاولة لوأد فتيل المقاومة المشتعلة في الضفة والتي أشعلتها كتيبة جنين منذ عدة سنوات.