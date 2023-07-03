بالفيديو  انتشار لقناصة الاحتلال على أسطح المباني في مخيم جنين

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:30 ص
03 يوليو 2023
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 انتشار لقناصة الاحتلال على أسطح المباني في مخيم جنين.

 

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