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بالفيديو
انتشار لقناصة الاحتلال على أسطح المباني في مخيم جنين
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:30 ص
03 يوليو 2023
انتشار لقناصة الاحتلال على أسطح المباني في مخيم جنين.
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