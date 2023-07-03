كبار قادة الاحتلال وعلى رأسهم "غالانت " يقودون العملية العسكرية في جنين

قال وزير الحرب "الإسرائيلي" يوآف غالانت اليوم الاثنين 3/7/2023 ، خلال زيارته لمقر العملية العسكرية على مخيم جنين ، "نحن مستعدون لأي سيناريو على جميع الجبهات" .

وبين آفي بلوط قائد فرقة الضفة الغربية في الجيش الإسرائيلي الذي يقود العملية حاليًا في جنين" : العملية الحالية فرصة لتغيير الواقع العملياتي في الضفة بأكملها .. هذا العمل سيضعف مخيم اللاجئين وسيكون رادعاً كبيراً"

كتيبة جنين لقنت الاحتلال قبل أسبوعين درساً لم ينسه عبر كمين مفاجئ جراء العبوات الناسفة التي أدت لإعطاب 7 آليات عسكرية وإصابة عدد من جنوده في عملية أذهلت الاحتلال .

ويشار إلى أن الاحتلال يواصل منذ فجر اليوم شن عدوان عسكري على جنين ومخيمها أدى حتى اللحظة لاستشهاد 4 مواطنين و25 إصابة بينها خطيرة، في محاولة لوأد فتيل المقاومة المشتعلة في الضفة والتي أشعلتها كتيبة جنين منذ عدة سنوات.