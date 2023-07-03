هنية : المقاومة في كافة أماكن تواجدها تعرف كيفية الرد على هذا العدوان

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إن العدوان على جنين والدم الذي يراق على أرضها، سيحدد طبيعة المرحلة المقبلة في كافة الاتجاهات والمسارات.

وأكد هنية في تصريح صحفي فجر اليوم الإثنين، أن المقاومة في كافة أماكن تواجدها تعرف كيفية الرد على هذا العدوان.

ودعا الشعب الفلسطيني في أرجاء الضفة الغربية للوقوف إلى جانب جنين، والدفاع عن أهلها لإحباط مخططات الاحتلال.

وبدأ جيش الاحتلال عملية عسكرية في مدينة جنين، شن خلالها غارات جوية على المخيم، واقتحام المدينة بعشرات الآليات ومحاصرة المخيم، ما أدى لاستشهاد شاب وإصابة آخرين.