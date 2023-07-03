قيادي في كتيبة جنين : لم نبدأ بعد ومازال في جعبتنا المزيد من المفاجآت التي ستذهل العدو

قال قيادي في سرايا القدس - كتيبة جنين اليوم الاثنين 3/7/2023 ، إن المجاهدين الأبطال ومعهم فصائل المقاومة يسطرون أروع الملاحم ومعاني الإصرار والتحدي والمواجهة والصمود في وجه هذا الاحتلال المجرم.

وأكد القيادي لفضائية فلسطين اليوم "لازال في جعبتنا المزيد والمزيد من المفاجآت التي ستذهل العدو وتذل جيشه، ونقول للغبي نتنياهو وقيادة جيشه الحمقاء أننا لم نبدأ بعد.

وشدد القيادي في كتيبة جنين " نجدد اعتزازنا الكبير وافتخارنا بشعبنا المجاهد الصابر المحتسب ولأهلنا الصامدين في مخيم جنين وهم يخوضون معنا هذه الجولة حاملين أرواحهم على أكفهم فداءً لهذه الأرض ولمشروع المقومة وشباب المقاومة المستبسلين في ميدان مقارعة هذا العدو.

ودعا القيادي كل المقاومين والأحرار من أبناء شعبنا في الضفة المحتلة والداخل المحتل، إلى الانخراط في هذه الملحمة البطولية ملحمة "بأس جنين "، ولتكن انتفاضة وغضبة عارمة في وجه هذا الكيان الغاصب .

ويشار إلى أن الاحتلال يواصل منذ فجر اليوم شن عدوان عسكري على جنين ومخيمها أدى حتى اللحظة لاستشهاد 3 مواطنين و25 إصابة بينها خطيرة، في محاولة لوأد فتيل المقاومة المشتعلة في الضفة من عدة سنوات.