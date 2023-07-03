بالفيديو فاصل إنشادي لـكتيبة جنين… "ماشي والمنهج جهادي"

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:24 ص
03 يوليو 2023
كتيبة جنين
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فاصل إنشادي لـ كتيبة جنين.. "ماشي والمنهج جهادي"

 

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