بالفيديو الدمار الهائل الذي أحدثته جـرافات الاحتلال بمخيم جنين

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 06:50 ص
03 يوليو 2023
دمار مخيم جنين- ارشيفية.jpg
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الدمار الهائل الذي أحدثته جـرافات الاحتلال بمخيم جنين

 

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