بالفيديو كتيبة جنين تُسقط مُسيرة "إسرائيلية" في سماء المُخيم

أعلنت سرايا القدس- كتيبة جنين صباح اليوم الاثنين 3 يوليو 2023، أن مجاهديها أسقطوا طائرة مسيرة "إسرائيلية" في سماء جنين، بعد استهدافها بصليات كثيفة من الرصاص،

وقالت الكتيبة في بلاغ عسكري: "ضمن عملية بأس جنين سرايا القدس - كتيبة جنين بعون الله وتوفيقه تمكن مجاهدونا من اسقاط طائرة مسيّرة لقوات الاحتلال في سماء المخيم والسيطرة عليها".

استشهد فجر اليوم الإثنين 3/7/2023، ثلاثة مواطنين، وأصيب 25 آخرون بينهم 7 بجروح خطيرة، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي والقصف الصهيوني المتواصل على مناطق متفرقة من مخيم جنين بالضفة المحتلة.