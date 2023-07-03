بالفيديو كتيبة جنين تُسقط مُسيرة "إسرائيلية" في سماء المُخيم

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 06:44 ص
03 يوليو 2023
كتيبة جنين تُسقط مُسيرة "إسرائيلية" في سماء المُخيم
اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر) اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر)

أعلنت سرايا القدس- كتيبة جنين صباح اليوم الاثنين 3 يوليو 2023، أن مجاهديها أسقطوا طائرة مسيرة "إسرائيلية" في سماء جنين، بعد استهدافها بصليات كثيفة من الرصاص،

وقالت الكتيبة في بلاغ عسكري: "ضمن عملية بأس جنين سرايا القدس - كتيبة جنين بعون الله وتوفيقه تمكن مجاهدونا من اسقاط طائرة مسيّرة لقوات الاحتلال في سماء المخيم والسيطرة عليها".

استشهد فجر اليوم الإثنين 3/7/2023، ثلاثة مواطنين، وأصيب 25 آخرون بينهم 7 بجروح خطيرة، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي والقصف الصهيوني المتواصل على مناطق متفرقة من مخيم جنين بالضفة المحتلة.

 

اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك) اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك)

متعلقات

البث المباشر