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بالفيديو
فاصل سرايا القدس- كتيبة جنين" لا أمان لكم على أرضنا
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 06:32 ص
03 يوليو 2023
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